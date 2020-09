El último sábado, la periodista Magaly Medina tenía pensado presentar en su programa los detalles de la supuesta infidelidad de Olinda Castañeda con Nicola Porcella, sin embargo terminó botando de su set a Jean Francois Dietlin, expareja de la modelo por no revelar lo que le había contado a su producción.

Tras ser consultado repetidas veces sobre la presunta infidelidad de la modelo Olinda Castañeda, Jean Francois Dietlin negó en todo momento que la modelo haya tenido un affair con el exintegrante del reality Esto es guerra.

En consecuencia, la conductora **Magaly Medina tildó a Jean Francois Dietlin de "cobarde" y este arremetió contra la periodista recordándole sus episodios de depresión y el daño que su programa le hace a las familias de sus entrevistados.

"Estos programas afectan a las personas, a Olinda, a mí y a ti como productora. Si acá algo sale mal en este programa, caes en depresión y terminas en un hospital", le increpó Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda.

Magaly Medina, visiblemente alterada, se paró en medio del set y botó a Francois tras sentirse ofendida por sus declaraciones.

"Yo soy depresiva hace muchos años y a mí no me vengas a hablar así en mi programa. ¡Lárgate de acá! A mí no me vienes a tratar así y menos con mi enfermedad. Lárgate porque eres un cobarde", finalizó Magaly Medina.