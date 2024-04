La madre de la fallecida cantante ‘Muñequita Milly’ respondió con indignación ante las declaraciones de la abogada Rosa Bartra, quien negó haber ofrecido una compensación económica a cambio de no presentar una denuncia contra el cirujano plástico Víctor Barriga Fong, señalado como presunto responsable de la muerte de la artista.

En una entrevista para ATV, Mariluz Sucapuca desmintió las afirmaciones de la abogada y recordó una reunión que tuvo con la excongresista tras la muerte de su hija.

“Quiero aclarar a la señora Bartra que no sea mentirosa. Cuando falleció mi hija nos reunió en el segundo piso de la Clínica del Inca y nos dijo ‘nosotros vamos a hacernos cargo del sepelio, del traslado, de todo, pero a cambio ustedes no pueden poner ninguna denuncia’. Eso nos dijo, no seas mentirosa señora Bartra, así nos ofreció”, expresó la madre visiblemente indignada.

Además, Mariluz Sucapuca dejó claro que su interés no radica en el aspecto económico, sino en que se haga justicia por la muerte de su hija. “Nosotros no queremos eso (dinero), nosotros queremos justicia”, enfatizó.





¿Qué dijo Rosa Bartra?

La defensora legal del doctor Víctor Barriga Fong negó haberle hecho una propuesta económica a la familia de la ‘Muñequita’ Milly, sin embargo, resaltó que este tipo de negociaciones contempladas dentro del marco legal peruano.

“Dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno y lo descarto. Sin embargo, para información general es parte de lo que el mismo Código Penal establece, no tendría en el supuesto negado, que no ha ocurrido, nada ilegal”, precisó.





