El doctor Víctor Barriga Fong sigue dando que hablar en los medios nacionales. La actriz Maricielo Effio aseguró que el cirujano la denunció por el caso de la ‘ Muñequita Milly ’, quien falleció tras realizarse una liposucción.

Como se recuerda, Effio no dudó en pedir justicia y denunciar el hecho en sus redes sociales. “Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente... ¿Cómo es posible? Justicia para la ‘Muñequita Milly’, quien descansa en paz y que este sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, escribió

Ante ello, la actriz tomó con tranquilidad la denuncia y reiteró su pedido de justicia. “Me ha denunciado a mí, porque dije que había matado a una persona, como lo dijo todo el Perú. Me parece bien que lo haga, está en su derecho, igual no voy a parar”, contó.

Perú21 intentó comunicarse con el doctor Fong, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Maricielo Effio denuncia al doctor Fong por mala praxis

En junio de 2023, Maricielo Effio denunció al doctor de mala praxis, luego de someterse a una mini abdominoplastía para mejorar el aspecto de su vientre, pero la operación terminó empeorando esa zona.

Según la artista, el médico la intervino hasta en dos ocasiones para lograr llegar a un buen resultado, pero esto nunca pasó y ahora el especialista no se quiere hacer responsable de los gastos que Effio tendrá que cubrir para hacerse una tercera operación en el extranjero.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, explicó Effio durante un enlace con ‘América Hoy’.

“Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, dijo la actriz.

“En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudieramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, agregó.

