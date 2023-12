Luigui Carbajal respondió fuerte y declaro a las declaraciones de su expareja Dorita Orbegoso, quien recordó el tiempo en el que estuvieron juntos y reveló que el cantante fue alguien que le hizo mucho daño.

Carbajal se mostró ofuscado por los comentarios de la modelo y dijo que no teme a una posible demanda de Dorita. “No le tengo miedo a nadie, peor a ella. Yo no he difamado a la señora, que revise los videos. Hay persona que se olvidan un poco de lo que dicen” , declaró para ‘América Hoy’.

De acuerdo al cantante, lo que habría buscado Dorita con hablar de él, es que tenga relevancia para que contraten sus shows. “Es lo que ella quería, fomentar para que puedan contratarla para sus shows. Que se dedique a trabajar, en vez de colgarse de de otras personas” , agregó.

Por último, Luigui aseguró que no le conviene que lo asocien con Dorita. “Mi familia sabe que estuve con ella, qué vergüenza. (¿Te da vergüenza?) Sí, la verdad que sí. Con los años que ya tiene, ya no está para contestar estas cosas. Yo pensé que había madurado” , puntualizó.





