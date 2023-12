Dorita Orbegoso fue una de las invitadas especiales de ‘América Hoy’ y no dudó en comentar sobre Melissa Paredes, quien estuvo en el centro de la atención tras el final de ‘Al Fondo Hay Sitio’, programa donde interpretó a la novia de Joel Gonzáles.

La modelo recordó la vez que Melissa le negó el saludo, pues, según ella, no le pareció que comentara sobre su ruptura con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Con Melissa yo he tenido varias discrepancias. Cuando opiné el tema que tuvo con Rodrigo Cuba, por el tema de infidelidad, yo di muchas opiniones en otro canal, a Melissa no le pareció y no nos saludamos” , reveló.

Además, la exintegrante del ‘Jirón del humor’ habló sobre el tiempo en el que trabajaron juntas en un programa de Latina.

“Melissa fue una chica muy especial en ‘Bienvenida La Tarde’. Melissa siempre ha tenido aires de diva, porque siempre fue una de las chicas mas asediadas por los chicos”, finalizó.





