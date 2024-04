La actriz Lucía Oxenford ha generado revuelo en las redes sociales tras denunciar públicamente una agresión física que sufrió mientras paseaba por las calles de Barranco en compañía de su mascota.

A través de sus redes sociales, la hija de Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford compartió una impactante fotografía de su rostro, mostrando lo que parecen ser arañazos.

“Saben qué pasa cuando te metes a defender a un perrito herido de una señora loca? Esto pasa. Camino al médico legista”, escribió Oxenford en el post que alarmó a sus seguidores.

Según el relato de Oxenford, la agresión ocurrió cuando intentaba defender a su perro herido de los descuidos de Lang Sanoni con sus propias mascotas. “Tiene perros, no los cuida y ya saben como soy. Me empezó a insultar y me pegó”, escribió la actriz en una publicación en su cuenta de Instagram, donde también adjuntó imágenes de la presunta agresora.

Inicialmente, la identidad de la agresora se mantuvo en secreto, pero ayer, lunes 22 de abril, Lucía Oxenford reveló que la responsable de la agresión fue identificada como Evelyn Lang Sanoni.

Los antecedentes de Evelyn Lang Sanoni sugieren un historial de descuido hacia sus mascotas, según comentarios de seguidores de Oxenford en redes sociales. “La señora es conocida en Barranco, en su casa se albergan personas de mal vivir. Tiene un montón de perritos en pésimo estado de salud los cuales se tienen que pelear por comida”, señaló uno de los seguidores de la actriz.

El incidente ha provocado indignación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre el trato hacia los animales y la importancia de la defensa de sus derechos.

¿A qué se dedica Lucía Oxenford?

La versatilidad y el espíritu emprendedor son características que destacan en la actriz peruana Marcelo Oxenford, quien en los últimos meses del 2021 decidió incursionar en el mundo empresarial con la creación de su propia compañía, ‘VATRA Producciones’. Esta nueva empresa tuvo como primer proyecto la preparación y puesta en escena de la obra teatral “Radojka”, cuyo estreno se llevó a cabo en abril del 2022, luego de intensas preparaciones que comenzaron en setiembre del año anterior.

Sin embargo, su espíritu emprendedor no se detiene ahí. Recientemente, Marcelo Oxenford ha dado un paso más allá al aventurarse en el mundo gastronómico con el apoyo de su padre, el reconocido actor Marcelo Oxenford. Juntos, han creado un nuevo emprendimiento dedicado a la elaboración de empanadas chacareras al estilo argentino, disponibles para delivery o recojo en un punto específico.





