El actor nacional Lucho Cáceres cuestionó el final y permanencia de la serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’, a la cual considera “predecible” y “absurda”. Esto fue algo que ofendió a Erick Elera, quien no dudó en defender a la producción de la que es partícipe.

“¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, fue el mensaje que compartió Cáceres. Ante ello, su colega le comentó: “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo compañero”.

El exintegrante de ‘Mil Oficios’ no se quedó callado y le contestó a Erick Elera: “Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años , no tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos , de hecho creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista.Un abrazo”, escribió Lucho Cáceres.

¿Cómo fue el final de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

July Flores perdonó a Cristóbal Montalbán por haber mentido al disfrazarse de un paciente para conocer sus verdaderos sentimientos. Ambos se besaron y sellaron su reconciliación.

Por otro lado, Joel no se casa con Paty y la deja plantada en el altar mientras que Macarena si logra casarse con Mike, pese a que el hijo de Charito le declaró su amor.

La parte más impactante del capítulo final se da con la escena en la que Alessia es acuchillada por la espalda ante la atónita mirada de Jimmy.

