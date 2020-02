La modelo colombiana Yuri Hernández, quien fue vinculada sentimentalmente con Bruno Agostini, rompió su silenció y habló después de haber sido deportada tras un megaoperativo en Punta Negra. En conversación con Mujeres al Mando, la joven dio mayores detalles de la fiesta ‘after’, donde se realizó la intervención policial.

“Me siento muy mal tras ver las imágenes. Me siento muy vulnerable y deprimida. Han sido días muy fuertes para mí. No tengo ningún cargo. Salí absuelta con libertad. Estuve quince días investigada y no se me encontró absolutamente nada. Migraciones determinó la deportación y la resolución me indican que es por alterar el orden público”, señaló.

Hernández, entre sollozos, aclaró que ella no tuvo ninguna participación del evento y que no conoce a los organizadores.

“Estaba en el sur y quería tomar algo antes de irme a Lima. Se dijo que había una fiesta cerca con hotel con piscina, música electrónica y venezolanos. No le vi ningún problema. Fui con una amiga que es mi personal trainer. Fui porque no le vi ningún problema. Yo no conocía a nadie. Llegué al mediodía y al rato sucede el allanamiento. Nos tiraron a todos al suelo y yo no entendía qué estaba pasando. No entendía la magnitud del problema”, aseveró.

Durante el operativo en enero, la PNP intervino a un centenar de extranjeros en la fiesta en mención. La gran mayoría de los detenidos tenía antecedentes policiales por robo, secuestro y sicariato, razón por la que fueron deportados.

