Luego de algunas semanas de enfrentarse con Marisol, Yolanda Medina dejó en claro que quiere terminar con el tema, ya que considera que ambas son artistas que han trabajado duro y de forma limpia (alejadas del conflicto mediático) para llegar a donde están.

En diálogo con Ernesto Pimentel, la integrante de Alma Bella contó que está dispuesta a disculparse y conciliar con ‘La Faraona’, pues es una persona abierta al diálogo: “yo dejo carta libre para que su abogado se comunique con el mío porque yo no vivo de que la gente esté insultándome ni a mí o mi familia. Yo pido disculpas cuando todos aceptamos nuestros errores, yo creo que si ella acepta el error, yo por qué no”, dijo en ‘El reventonazo de la Chola’.

En esa línea, señaló que el error de Marisol fue no dar una respuesta clara a los cuestionamientos sobre si Yolanda Medina se metió en la relación de George Núñez con ‘La Faraona’: “conociendo que la señora es una persona frontal, seria, ¿no puede haber dicho un sí o un no? Dejó al aire (el tema) y dejó que muchas personas me agredan”, completó

Finalmente, la cantante de Alma Bella expresó sus deseos de poner fin al tema y admitió que se encolerizó mucho con la periodista Allinson Bedoya, quien sacó a la luz nuevamente el tema: “yo le mandé una carta notarial, [...] voy a tener una conversación y bueno ahora me queda resolver este problema”, declaró.

Como se recuerda, Yolanda citó a Bedoya para increparle por el escándalo y la maltrató tanto física como psicológicamente en un local de comida. Todo quedó registrado en cámaras.





