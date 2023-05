Yahaira Plasencia y su madre Gloria estuvieron como invitadas en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, sin embargo, la cantante salsera demostró una vez más que el arte culinario no es lo suyo.

La artista protagonizó un curioso momento cuando debía reunir, en apenas un minuto, la lista de ingredientes para preparar un pepián de choclo con pollo, pero su falta de conocimiento en verduras le jugó una mala pasada.

La ‘Reina del totó’ hizo denodados esfuerzos para escoger los ingredientes correctos, pero nada hubiera sido posible sin la ayuda de su progenitora.

“ ¿Esto qué es? ”, preguntó Yahaira mientras sostenía un ajo en la mano. Luego, tomó una rama de perejil y pensó que se trataba de espinaca: “ Mamá, ¿esto no es lo que come Popeye? ”, preguntó, desatando la risa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Finalmente, Yahaira Plasencia y su madre fueron derrotadas por Lucecita Cevallos y Brenda Matos en reality de cocina de América Televisión.

Yahaira Plasencia casi provoca una tragedia

La cantante Yahaira Plasencia protagonizó un arriesgado acto en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Imágenes del programa revelan que ella perdió la paciencia mientras cocinaba, y estuvo a punto de provocar una tragedia al intentar introducir un cuchillo en la licuadora, mientras esta se encontraba encendida.

“Es que ese ají no se mueve, me desespera”, dijo la cantante mientras intentaba introducir el cuchillo en el artefacto eléctrico. Frente a esto, la conductora del espacio, Ethel Pozo, gritó asustada: “No, no, nooo... No, Yahaira”, y su mamá le llamó fuertemente la atención, “¡Nunca en tu vida hagas eso!”.

