Úrsula Boza estuvo como invitada en el programa ‘La Linares’ con la periodista Verónica Linares y sorprendió a más de uno al revelar los terribles episodios que vivió durante su separación con Christopher Gianotti.

La popular ‘Mirada de tiburón’ contó que su ruptura amorosa la afectó al punto que llegó a pesar hasta 47 kilos. Asimismo, confesó que tuvo celos enfermizos que la llevaron a reaccionar de forma violenta.

“No encontraba ni ‘michi’ (al revisar el celular de Gianotti), cuando hemos estado separados le encontré unas cositas. Le he rayado la moto cuando estábamos separados, (no rompí la TV), pero sí tiré un control y se quebró. Le he revisado la mochila, abrí la bolsa de la comida y se la tiré ”, narró la actriz dejando sorprendida a Verónica Linares.

En otro momento, la integrante de ‘Al fondo hay sitio’ explicó que no podía superar sus arranques de celos pese a que ya estaba separada del actor, y que tuvo que buscar ayuda profesional para poder recuperar su estabilidad emocional.

“Me he mandado flores diciendo que me las envió un pretendiente, me las compré yo (...). Como él iba a ver a las bebés, lo primero que veía al entrar era el ramo de rosas (...). Ya cambié (risas)”, agregó Úrsula Boza.