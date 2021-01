En la última gala de “ Yo Soy: Grandes Batallas ”, el músico peruano Tony Succar, quien forma parte de la mesa del jurado del programa, se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por sus constantes halagos a la imitadora de Mon Laferte, Oriana Montero.

El hecho sucedió tras la batalla musical que entablaron los imitadores de Mon Laferte y Los Panchos. Tras dar su opinión al trío, Succar se dirigió a Oriana Montero y aseguró que la escuchó bastante bien y no encontró críticas a su performance.

“Mon, a mí me gustó bastante esta presentación. Yo creo musicalmente en lo que puedes hacer tu como esa cantante. Yo he notado en otras presentaciones que las partes más difíciles para ti son los graves, en cuestiones de afinaciones, pero hoy lo escuché bastante bien. No encuentro una crítica que decirte”, dijo Succar.

Asimismo, Tony Succar habló sobre los comentarios que recibe en redes sociales por un presunto favoritismo a la imitadora de Mon Laferte.

“Voy a ser honesto, a mi me han hecho muchos comentarios negativos sobre Mon y dicen que estoy enamorado de ella, yo no estoy enamorado de ella, pero mi trabajo es ser honesto y ver de donde puedo agarrar críticas, pero no lo encuentro. No sé si estoy sordo cuando la escucho”, añadió el jurado del programa.

Como se sabe, Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte, forma parte del equipo de artistas que ocupan las sillas de los consagrados, junto a los imitadores de Juan Luis Guerra, José José, Myriam Hernández y Ricardo Montaner.

