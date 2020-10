Pese a la pandemia del coronavirus que afectó el ámbito musical por las cancelaciones de los espectáculos, Carlos ‘Tomate’ Barraza no se dio por vencido así que tomó la decisión de invertir todos sus ahorros para lanzar su nuevo tema “Mis sentimientos” con Daniela Darcourt y Maricarmen Marín.

“Estamos tocando nuestros ahorros y solventamos nuestras cosas porque amamos la música. La verdad que en toda la pandemia no me había atrevido a realizar nada hasta no tener algo fuerte, pero tenemos que continuar, así que esta grabación lo hice con un recurso propio", dijo inicialmente el cantante.

“Nosotros estamos perdiendo una gran cantidad de dinero porque ya no hacemos 18 shows a la semana”, indicó sobre su situación y la de muchos otros artistas que debido al coronvirus ya no pueden trabajar. “Gracias a Dios también tengo trabajo en la radio”, agregó.

En este sentido, espera que su nuevo single en versión cumbia que grabado con Daniela y Maricarmen sea un éxito y puedan seguir con algunos conciertos virtuales con su orquesta. Adicionalmente, contó que grabó el mismo tema en versión salsa, pero solo con la salsera.

Recordó que la idea de juntarse con ambas para “Mis sentimientos” fue su iniciativa debido a que son sus amigas y son el top del momento en la música. “Tenemos una amistad bastante fuerte y cuando les propuse el tema les gustó y ha quedado muy bien el producto”, indicó.

‘Tomate’ también señaló que es la primera vez que realizan un video bastante interactivo con las caricaturas de los cantantes. “Estamos innovando y tenemos muy buena reacción del público. Nos está yendo bastante chévere”, dijo Barraza.

