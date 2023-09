Thamara Gómez no se quedó callada cuando le consultaron por los comentarios que Karla Tarazona tuvo hacia ella hace un par de meses. En una entrevista reciente, la cantante de cumbia le pidió que, antes de que hablara sobre ella, que la conozca al 100%.

Como se recuerda, la ‘Tarazona’ dijo esa vez en su programa ‘Préndete’ que Thamara y Estrella Torres solo tenían cara de buena gente dejando a entrever que su comportamiento no era tan bueno. Recordemos que ambas trabajaron con Christian Domínguez hace años, cuando este salía con la ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo), y se presumió que ambas fueron ‘alcahuetas’ de Christian.

Ante esto, Thamara respondió que el cumbiambero era una persona mayor y que solo era su jefe: “en primer lugar, Christian Domínguez fue mi jefe, es un hombre de treintas tantos años, un hombre hecho y derecho que sabe lo que hace, nadie le pone una pistola”, dijo al programa ‘Hablemos de Belleza’.

Luego, criticó a Karla por expresarse de esa manera sobre ella: “¿y ella cara de qué tiene?...Bueno, yo la respeto porque es una señora madre de familia, así que no tengo nada que decir al respecto. No me conoce del todo al 100% para poder hablar y decir carita de qué tenemos, dando a entender otra cosa”, señaló.

Por último, opinó que la conductora no le parece una buena persona y recordó que, cuando recién empezó el grupo Puro Sentimiento (donde Thamara pertenecía), Karla las miraba de forma “déspota”, es decir, con aires de superioridad.





