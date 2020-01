El sábado pasado, Monique Pardo se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ y reveló pasajes oscuros de su vida personal. Una de sus confesiones más polémica fue afirmar que tuvo un ‘affaire’ con Augusto Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz.

La excongresista fue consultada al respecto y dijo no sentirse sorprendida, pues ya lo sabía, además, señaló que la infidelidad del fallecido criollo con Monique fue la gota que derramó el vaso y por la que decidió poner punto final a su relación.

“Debido a estos inconvenientes decido separarme del papá de Flor. Monique llamaba a cada rato [a su casa], no respetaba, tenía mi familia. Pero no solo ha pasado con ella, sino con otras artistas que destruyeron mi matrimonio. Pero les agradezco porque no me hicieron daño, sino un favor”, expresó Susy a Trome.

Asimismo, señaló que si bien ya no existe rencor, no la considera su amiga. “En la farándula no hay amigas,porque te quitan el marido, la plata y el trabajo. Y ella [Monique] lo confirmó”, dijo.