Stephanie Valenzuela se encuentra en uno de los momentos más críticos de su vida. La modelo peruana fue portada de distintos medios de comunicación nacionales e internacionales tras denunciar ante las autoridades de México a su pareja sentimental, el actor Eleazar Gómez, por agredirla.

La denuncia se propagó rápidamente a través de la prensa mexicana y luego fue rebotada por los medios peruanos, donde se detalló que la figura nacional fue estrangulada por el intérprete de 34 años, conocido también en su país por sus proyectos en la prestigiosa cadena Televisa y por su pasado amoroso con la actriz Danna Paola.

“No es la primera vez que se le acusa al actor por violencia, pero sí es la primera vez que transciende de esta manera y que es procesado por la justicia mexicana”, informó un reportero del programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 5 de noviembre y Valenzuela pudo ser socorrida por los agentes policiales.

Los vecinos de la pareja fueron los responsables de alertar a una patrulla que pasaba por la zona, luego de escuchar los gritos de auxilio de Stephanie Valenzuela en un barrio residencial de la colonia de Nápoles, en CDMX, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia.

Los agentes policiales llegaron hasta el departamento, donde finalmente Eleazar Gómez fue detenido. Aunque no puso resistencia, el actor pidió que no lo grabaran a él ni a Stephanie Valenzuela. El video de esta intervención fue difundido por el programa “Magaly TV: La Firme”.

Con el transcurso de las horas, todos los seguidores de Valenzuela se preguntaban por el estado de salud de la modelo y esa duda finalmente pudo ser aclarada por el periodista Carlos Jiménez del Grupo Fórmula de México, quien compartió imágenes exclusivas de la artista con el rostro totalmente dañado de mordeduras y graves lesiones en la zona del cuello.

El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de twitter las fotografías de cómo quedó el rostro de Stephanie Valenzuela tras la denuncia de agresión contra Eleazar Gómez. (Foto: @c4jimenez)

Las imágenes del rostro de Stephanie Valenzuela impactaron a sus fans, pero cierta tranquilidad llegó cuando el hermano de la modelo tuvo una comunicación con el programa “Magaly TV: La Firme” para brindar detalles sobre la salud de su famosa hermana.

En comunicación con Magaly Medina, Frank Valenzuela confesó que nunca estuvo de acuerdo de que su hermana tuviera una relación sentimental con Eleazar Gómez por el comportamiento “hiperactivo” del actor. Sin embargo, él dejó que su hermana tomara sus propias decisiones y permitió que ellos convivieran juntos como personas adultas.

“Nosotros vivíamos juntos, y cuando ella empezó la relación, a veces uno quiere privacidad, así que decidí mudarme a otro lugar… La relación tiene desde meses atrás, yo no estuve tan de acuerdo porque lo vi un tipo muy hiperactivo, pero delante de mí nunca demostró una mala actitud, por el contrario, hasta hemos grabado un videoclip, con mi hermana que ahora no sabemos si va a salir”, contó Frank desde México para “Magaly TV: La Firme”.

“Yo conozco a mucha gente acá que me comentó del pasado de este señor y no quise juzgarlo anticipadamente. Hace un mes, cuando conversé con él, le aclaré y le dije bien claro que no iba a juzgarlo por el pasado, pero le dije: ‘lo único que voy a pedir es que cuando tengan un altercado te vayas y no la toques’”, añadió Frank Valenzuela.

Finalmente, Frank recalcó que su hermana se encontraba estable de salud, pero al mismo tiempo muy afectada porque ella estaba enamorada de Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez a prisión tras agredir a Stephanie Valenzuela

La última información que se supo en la noche del jueves 5 de noviembre fue que Eleazar Gómez fue trasladado a un reclusorio preventivo por agredir a la modelo Stephanie Valenzuela.

“Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encarceló esta noche al actor Eleazar Gómez. Agentes de la Policía de Investigación lo trasladaron al penal ubicado en la Alcaldía Xochimilco. Este viernes (6 de noviembre) tendrá audiencia ante un juez de control”, informó el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter.

Stephanie Valenzuela y su impactante mensaje

Este viernes, tras revelarse fue agredida en México, la cantante y modelo compartió un audio en el cual hace saber su estado de salud. En medio de sollozos, manifestó que se encuentra bien y precisó que dejará que sean las autoridades quienes se encarguen del artista.

“Solo quería agradecerles por el apoyo, por el cariño. Ya estoy más tranquila, y solo quiero decir que todo va a seguir en manos de la justicia. Muchísimas gracias”, se escucha decir a Stephanie Valenzuela con la voz entrecortada.

