Sheyla Rojas dijo que tiene un nuevo pretendiente, pero no especificó de quién se trataba. Solo precisó que se encuentra “entusiasmada y contenta”.

“Sí, estoy entusiasmada y contenta, creo que estoy en una etapa en la cual ya no me impresionan, no me emociono tan rápido”, declaró la conductora de ‘Estás en todas’.

Rojas, además, anunció que espera “méritos” de la persona quien quiera convertirla en su pareja.

“La persona que realmente aguante todo lo que estoy viviendo en esta etapa merece que le abra mi corazón, no es fácil. Yo cuido mucho mi vida personal, ya no me expongo mucho en las redes sociales”, expresó.

Estos descargos los dijo después de que descartara que su nuevo “galán” se tratara de un rapero llamado ‘No limit paris’.