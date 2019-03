Sheyla Rojas reveló que su relación con Pedro Moral acabó hace varias semanas [VIDEO]

Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños este lunes al anunciar, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, que su relación con su novio, el empresario Pedro Moral, había llegado a su fin, a poco menos de dos meses de la fecha en que se realizaría su boda.

“Por medio de este mensaje queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación amorosa por mutuo acuerdo. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible”, dice parte del anuncio firmado por Sheyla Rojas y Pedro Moral.

Tras ello, Sheyla Rojas se presentó en la secuencia “Pato on the beach” del programa “En boca de todos” y no pudo evitar ser consultada sobre el tema. Ella reveló que el rompimiento de su compromiso ocurrió hace varias semanas atrás, pero ambos decidieron hacerlo público recién ahora.

“Es un tema que no quiero tocarlo. Yo soy muy reservada con mis cosas y sobre todo con esto que es tan delicado (…) No es un momento bonito para mí, ni para Pedro (Moral), ni para nuestras familias (...) Soy una mujer fuerte y nada ni nadie me va a quitar la sonrisa”, indicó tajante Sheyla Rojas.

“Lo que dice en el comunicado es que mi relación con Pedro (Moral) está así (terminó)… Yo siempre me quedo con lo más bonito de la relación y la amistad es lo último que se debe de perder y mi amistad con él va a ser para siempre”, manifestó.

“Este comunicado fue hecho hace varias semanas. Salió el día que debía salir y tal como dice ahí es de mutuo acuerdo (…) Hay detalles que no voy a tocar, están en mí, están en él (Pedro Moral) (…) Me voy a reservar los detalles por respeto”, agregó.



Sheyla Rojas y Pedro Moral se comprometieron en agosto del año pasado. El empresario aprovechó la fecha en que celebraron su primer aniversario y organizó una romántica velada para pedirle a la conductora de televisión que se case con él y ella aceptó.

La boda estaba programada para realizarse el próximo 4 de mayo en la Iglesia San Francisco y hace solo un par de meses, Sheyla Rojas viajó a Colombia para visitar a una conocida diseñadora y escoger su vestido de novia junto a la hermana de Pedro Moral.