Tal como se había anunciado, Sheyla Rojas brindó una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme” para explicar qué pasó con Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston.

Tras confirmar que retomó su romance con el empresario mexicano, la modelo peruana reconoció que sí hubo un quiebre en su relación luego que encontrara mensajes en el celular que no le agradaron para nada.

“Mira, a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, contó la popular ‘Shey Shey’ tras reconocer que quizá exageró la situación.

La exchica reality señaló que en su arranque de celos abandonó la mansión del empresario para irse a pasar la noche en la casa de una amiga, y que luego viajó a República Dominicana para desconectarse de todo.

Sheyla Rojas también se consideró una persona bastante desconfiada y que no le gusta que su pareja le dé ‘likes’ a otras chicas, pero aclaró que definitivamente no perdonaría una infidelidad. “Yo me muero si encuentro conversaciones calentonas, sino no estaría aquí”, acotó.

