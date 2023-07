Si alguien sabe de cirugías, es Sheyla Rojas, quien confesó que se practicó varias de ellas en distintas partes del cuerpo y que, al igual que Maricielo Effio, también sufrió las consecuencias de una mala praxis.

Así lo hizo saber la ex chica reality al dar una larga entrevista al programa ‘Estás en Todas’, donde se solidarizó con la ex modelo y actual empresaria por la mala cirugía en el abdomen que le practicó el Doctor Fong.

“Sí, tuve un problema de mala praxis, donde quedé super mal. Me tuve que retirar todo lo que me habían puesto, el relleno en la cara. Gracias a Dios, siento que estoy mucho mejor”, reveló la ex combatiente.

Luego, Sheyla Rojas mostró todo su apoyo y solidaridad porque “yo me asusté. Me puse en el lugar de Maricielo Effio y de todas las mujeres que hayan pasado por algo así y es horrible”.





Sheyla Rojas y sus cirugías:

Las figuras públicas suelen vivir, en su gran mayoría, de su aspecto físico y Sheyla Rojas no es la excepción. La ex participante de Esto es Guerra, reconoció que cayó en la tentación de operarse muchas veces.

“Me he hecho cirugías -a veces- por el famoso canje y auspicio. A veces me hacía cosas innecesarias, no lo pensaba. Me hacía esto y lo otro, me quería hacer de todo sin necesitarlo”, reveló ‘sheyshey’.

Finalmente, la modelo e influencer también se animó a contar uno de los momentos más asustadores de su vida cuando sufrió una parálisis por mala praxis durante una cirugía: “no podía ni sonreír, ni hablar”.





