La modelo y exconductora de televisión Sheyla Rojas ofreció una entrevista al programa “América Hoy”, donde habló sobre detalles de su vida en México y confirmó que se encuentra enamorada de un hombre con el que este 7 de mayo cumplirá 1 mes de relación.

Durante la entrevista, Sheyla Rojas aseguró que tiene “un hombre maravilloso” a su lado y que se encuentra en una etapa muy feliz de su vida. Sin embargo, no quiso revelar detalles de su pareja porque no pertenece al medio artístico.

“Me he vuelto más selectiva con mis amistades, tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, contó Sheyla.

“Mañana (7 de mayo) cumplimos un mes (de relación), ya veníamos saliendo hace un tiempo. Se muere (si dice su nombre), él no tiene nada que ver en la televisión… La gente que me conoce sabe que soy muy amorosa”, añadió.

Asimismo, en la conversación con Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza, Sheyla confesó que extraña mucho a su hijo ‘Antoñito’, fruto de su relación con Antonio Pavón. “Sabe cuanto lo extraño”, aseguró.

