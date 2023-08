Yolanda Medina declaró al programa ‘Magaly TV: La Firme’ y expresó su indignación luego de que la cantante Marisol dejara entrever que fue la ‘amante’ de su expareja George Núñez, el padre de su hijo York Núñez, hace 27 años.

La vocalista de Alma Bella lanzó fuertes calificativos contra la ‘Faraona de la cumbia’ y la llamó ‘hipócrita’ por incrementar los rumores que la sindican como la tercera en discordia.

Recordó que, en aquella época, Marisol fue quien se encargó de difundir estos rumores y que incluso intentó agredirla porque presuntamente no aceptaba que su expareja tenga un romance con ella.

“Marisol llegó como una loca a querer pegarme en un show. Yo conocí al señor George con su esposa real que era la señora Ángela, que era amiga de Marisol. Tengo pruebas para sentarme a desenmascarar a esa hipócrita. No era tan santa”, arremetió la cumbiambera.

Yolanda Medina reiteró que tuvo un romance con George Núñez cuando ya se había separado de Marisol, por lo que increpó a la cantante norteña por no desmentir los rumores y dejarla mal parada.

“Ella es bipolar. (…) Que no se venga a hacer la tonta y decir ‘por mis hijos no hablaré’. O soy la amante o no soy la amante pero que me lo diga ya”, cuestionó.