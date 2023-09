En una reciente entrevista, Juan Manuel Vargas compartió varios momentos de su vida personal y profesional. El exseleccionado nacional reveló que se arrepiente de haber regresado al fútbol peruano en el 2017, cuando fichó por el club Universitario de Deportes.

‘Loco’ Vargas, quien jugó varios años en ligas competitivas de Europa, aseguró que tomó la decisión de regresar al Perú al considerar que estuvo mucho tiempo en el extranjero.

“Yo he podido seguir jugando, pero de repente he tomado decisiones que me han hecho dejar el fútbol, no me han permitido continuar en Europa, como el querer regresar temprano (a Perú). Yo dije: ‘11 años fuera, ya es hora de regresarme’” , comentó.

El exjugador de Universitario reveló que le hubiera gustado seguir jugando en el ‘viejo continente’, pero sus decisiones terminaron por truncar su deseo.

“Hubiera querido seguir jugando fuera, mantenerme en Italia y España, pero ya son cosas que se tomaron decisiones y ya no hay marcha atrás. Hay que seguir con lo que decidiste hacer” , concluyó.