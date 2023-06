Samahara Lobatón rompió su silencio y apareció en un conocido programa de espectáculos en vivo para dar su versión de los hechos sobre la supuesta infidelidad que cometió con Yordy Reyna.

“Quiero dejar claro que no he conocido a nadie, no estoy con nadie. En mi relación no ha habido ningún tipo de infidelidad y ambos lo tenemos claro”, reveló la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

Luego, al volver a ser cuestionada en el magazine ‘América Hoy’, la expareja de Youna respondió que “no hay terceras personas, no estoy enamorada de nadie y no tengo ninguna relación”.

En la tercera vez que fue preguntada por el supuesto affaire que mantendría con el delantero de la Selección Peruana, Yordy Reyna, Samahara sentenció el tema aclarando que “estoy soltera hace tres semanas”.

Sobre su relación con el padre de su hija, Youna, reveló que “lo estimo muchísimo, he compartido cinco años de vida con él, pero nuestra relación como pareja ya no funciona y va a seguir así”.





