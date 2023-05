Rosa Fuentes volvió a aparecer en un programa de televisión tras los ampays de su aún esposo Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. La madre de los hijos del futbolista brindó una entrevista al canal Willax en la que presentó su nuevo negocio, un centro de rehabilitación física, que se encuentra decorado con un cuadro de camisetas que utilizó ‘caballito’ en su carrera futbolística.

En un inicio, la conversación se centró en el emprendimiento de Fuentes, el cual ella estaba promocionando en el programa de televisión. No obstante, la periodista se percató de que Rosa posee las camisetas de su esposo en un cuadro allí, a pesar de que ya no tienen una relación de pareja.

Precisamente, la reportera le consultó si es que se trataban de las camisetas de Hurtado, a lo que Fuentes contestó: “Si todavía ha quedado el cuadro. Van a quedar porque no tengo nada que borrar, no podría, hay muchas cosas de mi vida que no las puedo borrar, entonces eso se queda aquí. De cierta manera está presente, seguramente ya después se lo devolveré, pero por ahora todavía queda como parte de la decoración”.

Además, la empresaria comentó que Hurtado se realizaba terapias de rehabilitación en su centro y que supone que ‘en algún momento va a ir de nuevo’ y que ‘no tendría ningún problema con ello’. La madre de los hijos del futbolista mostró una actitud positiva frente a su expareja.