En una sorprendente revelación, Mónica Cabrejos utilizó su cuenta de TikTok para abordar el controvertido conflicto entre el destacado comediante Jorge Benavides y la actriz cómica Dayanita, quien fue separada de ‘JB en ATV’ y decidió hablar sobre su experiencia en el ‘Reventonazo de la Chola’.

“Trabajé con JB en Latina hace casi 30 años. Ahora está en todos los medios por el caso de Dayanita. Yo les voy a contar mi experiencia. Para mí, trabajar con JB fue algo que marcó mi carrera por muchas razones, me dio la gran oportunidad de tener un nombre, de hacerme conocida, él tiene espacio para todos, todos brillan ahí, todos tienen su momento. Trabajé durante tres años seguidos y Jorge me protegió siempre. No éramos amigos, me trataba de usted”, reveló la exconductora de televisión.

Cabrejos no perdió la oportunidad de compartir su perspectiva sobre este enfrentamiento y detalló que en un momento de su carrera, decidió abandonar el programa para unirse al elenco de “Risas y Salsa”. Fue entonces cuando Jorge Benavides se comunicó con ella para conocer sus motivos y, de manera sorprendente, le dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

“Le dije que quería más oportunidades, que quería ser vedete y me dijo, ‘bueno, cuando termine tu contrato en Risas, regresa’. Yo regresé pero, debo reconocerlo, súper, archi, botada. Jorge siempre me trató bien hasta que un día, yo reconozco, cometí una falta grave. Si te portas mal, eres indisciplinado, estás fuera de lugar, te lo va hacer saber de la mejor manera y te va dar una lección” , confesó.

En su relato, Mónica Cabrejos también hizo mención especial a Dayanita, reconociéndola como una pionera en la televisión peruana al convertirse en la primera mujer trans en destacar en el ámbito de la comedia. “Pero ojo, es fácil llegar, lo difícil es mantenerse , le deseo lo mejor del mundo y deseo que escuche a las personas que la aconsejan bien. Todos nos desubicamos pero es muy importante ser agradecidos ”.

Además, también reveló una desagradable experiencia que vivió durante su tiempo trabajando con Jorge Benavides. “Fue una bendición en mi vida que Jorge me diera trabajo, me cuidara”, dijo.

“Una vez, un gerente quiso propasarse conmigo y con una chica más del elenco y cuando Jorge se enteró, nos protegió de una manera que solo puede hacerlo un padre. No nos dejó acercarnos más a ese tipo, que quería que me boten porque yo había sido malcriada al rechazarlo y Jorge se interpuso. Hizo lo correcto”, concluyó.