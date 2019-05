Romina Lozano confiesa por qué dejo de seguir a Angie Arizaga tras su romance con Nicola Porcella

La ex Miss Perú Romina Lozano utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores por qué decidió ya no seguir a Angie Arizaga en las redes sociales luego que hiciera público su relación con Nicola Porcella.

"Porque me han inventado unas historias, qué barbaridad. Aparte yo no manejo sola mi Instagram, tengo un community que él ve qué es necesario o no para que no me estén metiendo en problemas", manifestó la ex reina de belleza.

La pareja de Nicola también pidió a sus fans que no la involucren en algún enfrentamiento contra la 'guerrera'. "Tranquilos, yo no tengo nada en contra de nadie, solo evito problemas", mencionó.

De otro lado, la ex Miss Perú no descartó ingresar al reality 'Esto es guerra', donde también participa Arizaga.



