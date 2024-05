Dejó atrás los escándalos. Christian Cueva reaparece en medio de especulaciones sobre un posible perdón de su esposa Pamela López, luego que se revelara que mantuvo una relación clandestina con Pamela Franco .

Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ y su esposa fueron captados muy cariñosos en una romántica cita en el cine, a pesar de las especulaciones sobre un nuevo quiebre en su relación.

“¿Te dieron lo que tanto buscabas? ¿El perdón?”, fue lo primero que preguntó la reportera de ‘América Hoy’.

“Yo no hablo de esas cosas, te soy sincero. Estoy tranquilo y enfocado en mi recuperación”, respondió Christian Cueva, evitando dar detalles sobre su situación amorosa.

Incluso, Cueva aseguró todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad para enmendar sus errores: “En la vida todos merecemos un perdón, Dios nos perdona a todos, ¿por qué no? La vida continúa y cada uno sabe cómo llevarla. Nunca me ha gustado que las personas quieran cerrarse en su razón. Pero bueno, se respetan las críticas y todo”.

Por otro lado, Christian Cueva no respondió si se reconcilió con Pamela López. “Yo salgo con mis hijos y trato de que ellos estén bien y nada más”, agregó

El deportista señaló que no puede prometer no equivocarse nuevamente: “Yo no te voy a decir que soy un hombre que no se pueda equivocar más adelante, no escupo al cielo, pero de todo se aprende”.





Christian Cueva y Pamela López se lucen en romántica cita

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes exclusivas de Cueva y López disfrutando de una salida juntos a un reconocido cine limeño.

La pareja, que había anunciado su reconciliación hace algunos meses tras el escándalo de infidelidad del futbolista con Pamela Franco, parecía últimamente distanciada, pues se dejaron de seguir en las redes sociales.

Sin embargo, en las imágenes, se les vio ‘acurrucaditos’ en la sala de cine, incluso ignorando la gran pantalla de cine donde se proyectaba la película ‘Amigos Imaginarios’.





Pamela López se va de fiesta con Ivana y Brunella

Christian Cueva y Pamela López continúan alimentando los rumores de separación. Las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’ captaron al ‘Aladino’ y a su aún esposa llegando a su vivienda por separado luego de una noche de fiesta.

En el avance del espacio de espectáculo se ve a la esposa del futbolista disfrutando una noche de copas con Ivana Yturbe, esposa de Beto Da Silva, y Brunella Horna, esposa de Richard Acuña.

Tras beber unos tragos, Pamela López se retira del lugar y llega a su casa antes de las 2 de la madrugada.

Todo indica que ‘Cuevita’ también habría estado celebrando por separado y es que su vehículo es captado ingresando a la misma casa a las 6 de la mañana del mismo día.

