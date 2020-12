Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, sorprendió al revelar que el viernes 18 de diciembre será la última edición del programa “Tengo algo que decirte” de Latina, el cual conduce Lady Guillén. Hace unas semanas también salió de programación “Modo Espectáculos”.

“Según mis fuentes, este viernes sería la última emisión del programa de Lady Guillén, se terminó otro programa de entretenimiento en Latina”, señaló el conductor de “Amor y fuego”.

“Lady ya no tiene nada que decirnos. Ayer le comunicaron al equipo de producción que hasta este viernes nomás van al aire”, añadió Rodrigo González.

“Peluchín” también cuestionó los cambios de formato que ha tenido el programa de Lady Guillén, así como los diversos temas que abordaban. “Empezó como programa de reencuentros, luego hablaban con los muertos, con los ovnis, hacían ouija y, de repente, Augusto Ferrando irrumpía en el estudio y apagaba las luces”, sentenció en referencia al estilo que mantenía el programa de Guillén.

“Ya no sabían qué hacer, ya no sabía la Lady cómo más reinventarse, pero el programa terminó. Lady no tiene más que decirnos”, concluyó en tono burlón.

