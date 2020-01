Días atrás, Rodrigo González en sus stories de Instagram mostró unas imágenes del pasado de Karen Schwarz, de cuando aún no se sometía a ninguna operación estética. Ante ello, la conductora de televisión restó importancia a los cuestionamientos y críticas del popular “Peluchín”.

“Esa foto fue publicada bastante tiempo atrás y es la foto de una Karen que evidentemente no se había operado la nariz. Los cambios físicos no son tan importantes como los cambios del ser humano, yo hoy en día con mis aprendizajes -y sigo aprendiendo de la vida- simplemente lo tomo como mi pasado y mi pasado es una fotografía que ya la han visto”, dijo la esposa de Ezio Oliva al diario Ojo.

Peluchín al conocer la respuesta de la conductora de “Mujeres Al Mando” no se quedó callado y respondió a través de Instagram, y reveló que cuando él aún trabajaba en Latina recibía constantes mensajes de las quejas de la presentadora por sus declaraciones.

“¡Uy qué suerte la mía! Así de superada debiste ser siempre, no ahora que ya no trabajo en el mismo canal con cláusulas que nunca debí aceptar, en donde me mandaban 15 WhatsApp al día producto de tus berrinches de diva de 3 puntos”, expresó vía Instagram.