La última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ se vio empañado por el escándalo. Esto luego que el programa en el que aparecía Shirley Arica y que había sido promocionado para difundirse fuera cambiado por el de Janet Barboza.

Latina, en su momento aseguró que se había tratado de un error en la difusión de la publicidad del espacio conducido por Beto Ortiz. No obstante esto no evitó que la incomodidad de los involucrados y los televidentes se desate en redes sociales,

Ahora, unos días después de esta situación, Rodrigo González, ‘Peluchín’, reveló que Latina nuevamente habría vetado a Shirley Arica, pero esta vez para evitar que declare sobre la situación que vivió en el sillón rojo.

Según contó el exconductor en su cuenta de Instagram, se comunicó con Arica para que brinde detalles de lo que aconteció, pero esta le contó que el canal le había prohibido hablar al respecto.

“Hablé con Shirley Arica y me dice que no le garantizan nada, que no le garantizan que “El valor de la verdad” vaya a salir, que por el momento no hay noticias. Le han prohibido hablar, que no puede declarar, que no puede decir nada a nadie", comentó.

Rodrigo Gonzalez sobre Shirley Arica

La amenaza para evitar que ella hable de más incluso haría que ella no cobre el premio que habría obtenido tras su participación en dicho programa

“Si ella se presentaba en cualquier otro lado, no cobraba su premio. Le han dicho que no le pagan, que no puede declarar y que no puede hacer nada en ningún otro lugar porque sino se olvida (del premio). Ahora ya sabemos que ganó, ¿no? (...) Entonces todas esas verdades que se quieren tapar van a seguir ocultas”, señaló González.

Como se recuerda, el sábado 23 de noviembre estaba programada la emisión de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, donde la exchica reality haría polémicas revelaciones sobre figuras del deporte nacional y la farándula local. Sin embargo, esto no ocurrió.