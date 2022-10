¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Ethel Pozo luego que esta decidiera cortar la llamada intempestivamente al escuchar al conductor de ‘Amor y Fuego’: “qué pasó fariselita, ¿estás arrugando?”

“¿Hola, Ethel? ¿Me vas a cortar? Soy Rodrigo y estamos en directo en Amor y Fuego”, fueron las palabras de ‘Peluchín’ luego que Ethel Pozo respondiera con un “¿Aló?”.

“Aló, dijo, qué pasó fariselita, ¿estás arrugando?, ¿por qué cortaste?, ¿tienes algún tema que no te gustaría hablar?, ¿nos odias? Porque tú siempre has dicho que ‘yo no me tomo en serio lo de Rodrigo, es un gran profesional, es un capo’, ya pues, contéstame. No seas farisela”, arremetió el conductor.

Previo a la llamada, Rodrigo González llamó varias veces a la conductora de ‘América Hoy’, pero esta no contestaba. El conductor quería conversar con ella sobre los polémicos temas de la farándula como por ejemplo los personajes de ‘El Gran Show’.

Rodrigo González llama EN VIVO a Ethel Pozo

‘Peluchín’ critica a Ethel Pozo

El comunicador le recordó a Ethel Pozo por qué fue escogida para liderar el programa ‘América hoy’. “Todo el mundo sabe que estás ahí porque tu mamá es la dueña. A todos, alguien nos dio una oportunidad, pero tú te has preguntado: ‘¿Si no trabajarías en las producciones de tu madre... Latina, Panamericana, ATV o Willax TV, te contratarían para conducir un programa de televisión? Hazte esa pregunta, te la dejamos de tarea”, expresó el presentador de espectáculos.

