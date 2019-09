En una curiosa entrevista con Roberto Martínez, Vanessa Terkes tuvo la oportunidad de conocer a Maricielo Castañeda, madre del hijo del exfutbolista. Durante la conversación para el programa ‘En Boca de Todos’, las exparejas de ‘Robert’ se unieron para destruirlo y hablaron sobre su fama de “mujeriego”.

Castañeda, expareja de Martínez, no dudó en resaltar sus cualidades como padre, pero dejó en claro que ese su aspecto más valioso.

“Cómo papá es maravilloso. Es genial, un buen padre. Cómo papá, recalco. Tú también sabes”, respondió a Terkes entre risas.

“Lo dudo (que se case). No sé, él sabrá. Gracias a Dios, nos llevamos bien. Hasta ahora, al menos. Le gusta de todo, no tiene un perfil de mujer. De todo chapa. Sí (es mujeriego). Mejor no hablo porque lo hago quedar mal. Después ya no le responden las llamadas. Siempre me dice lo mismo. Dice que está solo. Felizmente lo conozco. Las niega a todas. No le crean. Les dirá otra cosa, pero por acá las niega", agregó la joven.

Por su parte, Terkes no se quedó callada y aseguró que el tiempo que ha pasado junto con Martínez le permite a Castañeda conocerlo bien.

“¡Habló la experiencia!”, exclamó.

Finalmente, la expareja del futbolista indicó que siempre le deseará lo mejor al papá de su hijo.

“Siempre me pregunté qué tiene. Tiene su encanto. Sabe engañar. Siempre le deseo lo mejor, que sea feliz. Espero que encuentre una mujer que lo ame y lo respete para que lo acompañe toda la vida. Yo quiero que sea feliz, aunque lo dudo”, indicó.