Reimond Manco , sin pelos en la lengua, asegura que dejó atrás los escándalos, es un hombre de familia y emprendedor. El exfutbolista peruano presenta su nuevo emprendimiento ‘Squina 41′ en Lurín , lugar donde vive junto a su esposa e hijos. El popular ‘Jotita’ reveló diversos episodios sobre su vida, sobre todo no dudó en mandar indirecta a las ‘ faranduleras ’, con quién alguna vez fueron vinculadas con él.

El exdeportista peruano confesó a un medio local que cuando vivía en Holanda se sentía triste. “Lloraba. No sabía el idioma, no conocía a nadie. Varias veces me han tenido que pedir que me quede, cuando estaba con mi maleta queriendo irme al aeropuerto”, dijo a Trome.

Incluso, recordó los momentos que pasó en el vestuario tras protagonizar un ‘ampay’. “La cosa es tensa al principio. El ‘ampayado’ llega avergonzado, todos guardan silencio, hasta que uno suelta una broma y, si te ríes, todos te empiezan a vacilar: ‘Te agarraron de huev…’”, mencionó.

Además, desmintió el mito sobre si alguna vez debutó en otra cancha con una ‘farandulera’. “Si cobrara regalías por las que se hicieron conocidas, sería millonario... Todavía hay un par que siguen en la televisión”.

Ante ello, el reportero le preguntó si alguna vez tuvo hijos durante el tiempo que salía con chicas de la ‘farándula’ peruana. “El preservativo siempre estuvo barato”, señaló.

Finalmente, Reimond Manco invita a todo el público peruano a la inauguración de su local este 13 de mayor y recalcó que los sábados y domingos hay música en vivo.

