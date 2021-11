Luego que unas imágenes mostraran como el chico reality Mario Irivarren desplazó con su brazo a su compañero Daniel Menacho -más conocido como ‘Fideíto’- durante un evento de la Teletón, diversos personajes del medio local se pronunciaron sobre lo sucedido, entre ellos, Rebeca Escribens.

La conductora de América Espectáculos, fiel a su estilo, ironizó con este hecho y dijo que el actor Menacho se había caído al suelo y había sido llevado a emergencia tras el “golpe” del integrante de “Esto es guerra”.

“Cómo que un hecho intrascendente, ¡lo empujó! se cayó, no has visto su sangre... En fin, vamos a comunicarnos con Fideíto para ver si está bien, se fue a emergencia, está por allá. Se pasa el Mario Irivarren”, señaló Escribens.

MARIO SE DEFIENDE

Por su parte, Mario Irivarren también se pronunció sobre lo sucedido ante las cámaras de América Espectáculos. El chico reality aseguró que el hecho fue “intrascendente” y no le presta mucha atención.

“Comienzan a llegarme algunos comentarios y se lo reenvío a Fideíto y me dice: ‘¿Qué fue, mano, que pasó?’. Para mí son cosas sin trascendencia, son cosas que no le tomo mucha atención. Soy un poco curtido con las críticas”, señaló Irivarren.

Asimismo, el integrante de los ‘combatientes’ respondió a quienes señalan que ha perdido la humildad. “La gente habla que he perdido la humildad, que te crees, no me creo nada ni he perdido nada, es un incidente como cualquiera”, precisó.

