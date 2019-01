Raúl Romero sobre su regreso a la TV: 'Ney Guerrero me buscó, pero no llegamos a nada'

No regresará a la TV, pero sí ha tenido propuestas. Raúl Romero reapareció para aclarar los fuertes rumores que aseguran su pronto regreso a la pantalla chica.

En declaraciones a RPP, el ex conductor de los recordados programas "Habacilar" y "Erre con erre" negó que vaya a ser rostro de un reality show y que se trata de una información "fantasma".

Sin embargo, reveló que sí existieron propuestas para retornar a la televisión con un programa concurso y nada menos que de la mano de Ney Guerrero, quien actualmente trabaja junto a Magaly Medina.

"Ney [Guerrero] me buscó unos meses antes para un programa. Y después... no llegamos a nada. Él quería un programa diario, yo no quería un programa diario. Y a los dos o tres meses sale esta noticia [de los rumores de su regreso a la TV]", explicó.

El cantante está convencido que por lo pronto, su futuro no está en la televisión porque es una actividad desgastante y que "te expone mucho". Aunque reveló que podría evaluarlo si tuviese que grabar una vez a la semana.

"No quiero dedicarme tanto a la tele. No soy un animal televisivo. No necesito a la tele ahorita. Pero sí siento que me gustaría agregar alguna actividad gratificante, económicamente también a todo lo que estoy haciendo ahora", sostuvo.