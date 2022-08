Se conocieron más detalles de la mediática separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. El programa “Magaly TV: La Firme” mostró la segunda parte de la entrevista al empresario, quien confirmó que ya inició los trámites para divorciarse de la conductora.

“Se está haciendo el trámite (del divorcio) notarial ya”, señaló el popular ‘Rey de los huevos’ ante la pregunta de Magaly Medina, quien no salía de su asombro por la rapidez de este proceso.

“Esto ya venía así por ambas partes, no creas que he sido yo el apurado. Creo que los dos estamos haciendo las cosas que queremos, eso sí todo muy ordenado”, añadió el empresario, tras asegurar que prefiere evitar los enfrentamientos con su expareja.

Rafael Fernández explicó que él y la locutora de radio se casaron con bienes separados, pero que él está dispuesto a entregarle todas las propiedades que le dijo que serían de ella, entre ellas la camioneta que aún se encuentra a nombre de su compañía.

Karla Tarazona descarta reconciliación:

Este martes 30 de agosto, la presentadora de “D’ Mañana” se enlazó vía telefónica con el programa de Magaly Medina para señalar que ella también está dispuesta a iniciar los trámites legales para divorciarse Rafael Fernández, y que aceptará la ayuda que quiera darle a sus hijos.

Aunque reconoció que no la pasa nada bien tras el fin de su romance con el empresario, Karla Tarazona dejó claro que la posibilidad de reconciliarse con él es nula.

“Yo hasta el final luché por mi matrimonio, pero cuando algo ya no se puede, por más amor que haya a veces el amor no es suficiente. (…) Yo lloro, sufro, pero créeme que en una decisión como ésta ya no hay vuelta atrás y lo he demostrado en mis relaciones anteriores”, añadió.

