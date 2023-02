Tras un largo silencio, Rafael Cardozo ofreció una entrevista en el programa ‘En boca de todos’ y reveló los detalles del fin de su relación con la exchica reality Carol Reali, ‘Cachaza’.

El exchico reality le confesó a Yaco Eskenazi que sufrió mucho al terminar con ‘Cachaza’, pues ella estuvo junto a él por más de 7 años.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. (Bajé de eso) Uff, en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían”, dijo al iniciar.

Además, Cardozo reveló que la pasó tan mal que hasta la empleada de su hogar lloró con él cuando lo vio derramando lágrimas por el término de su relación.

“Yo aprendí del error de la gente. Estuve como ocho meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas me vieron llorando. Fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa, y lloró conmigo. Fue difícil para mí, muy difícil”, admitió.





