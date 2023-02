La exreina de belleza Janick Maceta utilizó sus redes sociales para compartir un fuerte mensaje que aumentaría las especulaciones sobre su separación con el actor Andrés Wiese , luego de que la modelo y el exgalán de ‘AFHS’ dejaran de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram .

Por ello, varios de sus seguidores están pendientes de que uno de los tortolos confirmen su separación o desmientan los rumores, pero hasta el momento, Janick Maceta solo compartió un mensaje aumentando las especulaciones sobre el estado de su romance con Wiese.

Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios”, fue la frase que compartió Janick Maceta en sus historias.





Cabe mencionar que la pareja hizo ‘oficial’ su romance en junio de 2022 y hace unas semanas fueron vistos de ‘luna de miel’ en las paradisiacas playas de Punta Cana.





