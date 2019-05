Pedro Suárez-Vértiz: "Vendrán y se irán miles de 'chicas reality', pero Monique y Susy siempre estarán ahí"

Luego que Monique Pardo le rindiera un homenaje al grabar el tema "Globos del cielo", el cantante Pedro Suárez-Vértiz se mostró muy agradecido y halagó a la exvedette.

A través de su cuenta de Facebook, el músico resaltó que ella y Susy Díaz permanecen en la TV por muchos años, mientras que las chicas realitys desaparecen de pantalla.

"Gracias a mi compadre Cucho Peñaloza y a Carlitos Galdos, conocí a Monique Pardo. Ellos son muy amigos de ella. Me sorprendió lo educada que es y su pláticas sobre cualquier tema. Vendrán y se irán miles de chicas reality, pero Monique y Susy siempre estarán ahí. Son genias del marketing", señaló el cantante.



Hace unos días, Monique Pardo contó que es una admiradora de Pedro Suárez-Vértiz y que relatará una de sus anécdotas en su libro.

"Recuerdo un detalle que me marcó para siempre. Cuando acudí a un reconocido estudio musical para grabar un villancico, con mis nietas, por Navidad, la dueña me dijo que Pedro había alquilado toda la semana. Me acerqué y le pedí por favor que me lo cediera unos minutos . Él me dijo: 'Monique, no hay ningún problema' y me felicitó. En ese momento me expresó muchas cosas bellas que las voy a poner en mi libro ", sostuvo.



