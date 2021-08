Paula Manzanal conmocionó la última gala de “Reinas del Show” por las palabras de su pequeño hijo, quien no está muy feliz con la participación de la modelo en el reality.

Al terminar su baile, Manzanal fue criticada por Santi Lesmes y Belen Estévez defendió su esfuerzo. Es ahí donde Gisela Valcárcel la halagó por su trabajo.

“Tu disciplina y constancia se nota en la academia y esa parte de ti la debe conocer la gente. No estás aquí porque seas mediática y que vino a jugar un ratito a ‘Reinas del Show’. Te embarcaste desde España dejando todo y llegaste a esforzarte, ¿Cómo te sientes?”, señaló la presentadora.

Ante las palabras, Manzanal no pudo ocultar con su emoción y afirmó que en las últimas semanas se ha esforzado más en sus ensayos, motivo por el que no ha visto mucho a su hijo.

“Mi hijito está enfermo y la verdad me da pena dejarlo tantas horas. Cuando llego a casa me dice: ‘Mamá, más baile no’, y yo le digo pero me estoy esforzando para viajar juntos y me responde: ’Ya, mamá ya’”, señaló entre lágrimas.

Finalmente, Manzanal afirmó que le gusta escuchar opiniones como la de Estévez pues reconocen su esfuerzo y la hace sentir que se realmente está mejorando.

