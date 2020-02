Cansada de las especulaciones en torno a qué se dedica para solventar su estilo de vida en Europa, la modelo Paula Manzanal publicó un video en Instagram donde habló sobre su trabajo en redes sociales para distintas marcas.

“Si van a mis redes verán etiquetas en cada foto de compañías que me pagan, son de países como Estados Unidos, Londres, Italia, España y Holanda. Trabajo con países de fuera de Perú porque a mí me beneficia mejor económicamente. Yo sé que parece muy fácil, que no hago nada, pero no...”, sostuvo la exchica reality en Instagram.

¿UN MUNDO DE POSIBILIDADES?

El último jueves, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, especuló sobre los ingresos económicos de la exchica reality, quien, dicho sea de paso, se lució en el Fashion Week de París al lado de Sheyla Rojas y Yamila Dahabreh.

“Por ahí se ha filtrado una fotito. Uno se pregunta ¿Qué harán en París? Todo cabe en un mundo de posibilidades. A todas les gusta frecuentar el mismo ambiente (...) Se volverían loquitas en una discoteca tipo Dubai o Marbella”, señaló la periodista.

NEGÓ SEPARACIÓN

Casada hace unos meses con el extranjero Adam Cartwright, Paula Manzanal aseguró que en su matrimonio reina el amor e incluso descartó que, en algún momento, se haya distanciado de su pareja.

“No es como los medios dicen, yo nunca me he divorcié, nunca me separé. (Con mi esposo) hablamos todos los días y nos llevamos súper bien. Incluso, viajamos a París para hacer como nuestra luna de miel...”, contó.

Mira el video a partir de la hora 1 con 11 minutos: