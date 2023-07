No pasa por un buen momento. Paco Bazán reveló que se encuentra separado de su esposa, con quien lleva casado casi 20 años. El exarquero de Universitario de Deportes señaló que hará todo lo posible para recuperarla por lo que ofreció su “castidad” hasta lograrlo.

Como se recuerda, Paco Bazán sorprendió a todos al quebrarse en vivo en medio de una pelea con Gonzalo Núñez, El recordado conductor se encontraba debatiendo sobre la iglesia. En medio de la discusión, el exdeportista se quebró al confesar que su matrimonio atravesaba una crisis y que solo pedía a Dios que ponga las cosas en orden.

El también conductor de televisión explicó que se entregó por completo a su fe cristiana e hizo una ‘promesa’ religiosa con Dios para que pueda recuperar a su familia.

“¿Por qué hablo de mi castidad? Porque quisiera que más gente siguiera ese camino, fuera de su cuerpo, de su impulso. Le ofrecí (mi castidad) a Dios y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de ella (mi esposa) y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, comentó.

Pese a los caminos de la vida, el exarquero seguirá firme a la espera del regreso de su esposa. “Se trata de mi familia, se trata de lo que yo quisiera y eso está por encima de todo. Según mi fe, estoy convencido de que mi familia se restaurará”, dijo.

