¡Orgullo peruano! Alexander Vásquez Saldaña, estudiante de medicina de la Universidad Nacional del Santa (UNS) en la región Áncash, quedó seleccionado entre los doce estudiantes de medicina más destacados del mundo por el concurso ClinicalKey Global Challenge 2019.

El joven chimbotano de 22 años es estudiante del octavo ciclo de la Escuela Académico de Medicina Humana de la mencionada casa de estudios y ha pasado a la semifinal del prestigioso, al que postularon más de mil personas de diferentes partes del mundo.

El destacado alumno superó cuatro de las seis etapas de esta competencia internacional, donde los participantes deben resolver preguntas sobre casos clínicos alternativos y diferentes retos en inglés.

“Con un gran equipo he jugado a por el pase a la última ronda en Londres, no sé cuáles serán los resultados de ello pero quiero mencionar que me he esforzado para llegar a esta semifinal en el Top 50 entre poco más de mil participantes”, contó el joven en su cuenta de Facebook. El próximo 22 de octubre se conocerán los nombres de quienes pasan a la final.

“Es increíble la repercusión que ha tenido la noticia, para mí es muy grato que con mi participación muchos de ustedes se sientan representados. Agradezco a Dios por permitir que esto me esté sucediendo, a mi familia, quienes son mi motivación constante para salir adelante, mis amigos y todos aquellos que se han tomado el tiempo de felicitarme por diversos medios. Agradezco también a mi alma mater, la UNS, especialmente a mi escuela de Medicina Humana y a quienes laboran en el área de imagen institucional”, agradeció Alexander.