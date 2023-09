Natti Natasha en Lima: cantante se emociona al conocer mural en su honor en La Victoria

La cantautora dominicana Natti Natasha se encuentra en Lima para estar presente en el ‘Reggaetón Lima Festival 3′ este 02 de setiembre en el estadio San Marcos, y grande fue su sorpresa al recibir el reconocimiento de parte de artistas urbanos en el distrito de La Victoria.

El mural con su rostro en uno de los barrios más picantes de Lima emocionó a la intérprete de ‘Qué mal te fue’, quien no dudó en agradecer el apoyo de sus fans peruanos: “Estoy sorprendida por este gran arte, Perú me está dejando muy emocionada, no lo esperaba, de verdad que gran talento hay aquí, muchas gracias, esta bello”, señaló la cantante frente a la multitud.

Natti Natasha será parte del gran conjunto de artistas urbanos que estarán presentes este sábado 2 de setiembre en el ‘Reggaetón Lima Festival 3′ en el estadio San Marcos, cuyas entradas aún están a la venta en Teleticket.

Por otro lado, ya se encuentra en nuestro país el puertorriqueño Tego Calderón, concierto que marca su despedida de los escenarios, y quien ya se encuentra en nuestro país ultimando todos los detalles para su presentación.

J. King y Maximan, Lunay, Dj Mercenario también ya se encuentran en nuestro país realizando prueba de sonido, mientras que Anuel llegará mañana a primera hora para el ‘Reggaetón Lima Festival 3′.