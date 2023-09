Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son considerados como una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Como en toda relación, han sostenido diferencias en sus más de ocho años de casados y no han tenido problemas en hacerlas públicas.

En la última edición de ‘Estás en todas’, el conductor puso en evidencia a la modelo y recordó uno de los altercados que tuvieron porque ella no cocinó lo que él esperaba.

“Te voy a contar la anécdota de la única gran pelea fea que hemos tenido cuando Natalie estaba embarazada de Lima. Quiso ser la típica ama de casa y hacerme una comida. Me preguntó: ‘mi amor, ¿qué quieres comer?’ y yo le dije: ‘un pescado arrebozado’. Cuando llegué a casa, encontré una hilacha de pescado con cuatro kilos de cebolla encima. Le dije a Natalie, ‘¿qué es esto?’ Ella respondió que era encebollado, y a mí no me gusta la cebolla cocida. Una bronca porque tenía hambre”, contó el exchico reality en conversación con Choca Mandros.

Por su parte, Natalie Vértiz confirmó lo ocurrido y aseguró que esta situación hizo que tomara la radical decisión de no cocinar más para su esposo.

“ Eso fue lo único que le cociné a Yaco en mi vida y, desde entonces, dije que nunca más lo haría ”, lamentó la modelo.





Natalie Vértiz reveló para 'Estás en Todas' la razón por el cual ya no le cocina a su esposo Yaco Eskenazi luego de ocho años de casados. Tras la anécdota, se soltaron varias carcajadas en el set. (Fuente: América TV)