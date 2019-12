Para la conductora de ‘Válgame Dios', Mónica Cabrejos, Rodrigo González ‘Peluchín’ ha violentado a Cathy Sáenz tras cuestionarla y ofenderla de manera persistente en redes sociales.

“Hay una guerra declarada en redes por Rodrigo González contra Cathy Saenz que todos los días es una constante de insultos. Es violencia contra la mujer”, indicó Cabrejos en radio Capital.

La actitud del conocido ‘Peluchín’ se habría iniciado desde que fue retirado de la televisora de la avenida San Felipe, según Mónica Cabrejos.

“(Esto es) desde que Cathy ingresó a Latina y Rodrigo renunció por eso”, sostuvo.

Cabrejos agregó que Rodrigo González ‘Peluchín’ todavía no acepta que ya no forma parte de Latina luego de haber sido figura de la televisora por más de 10 años. Por ello recurre al insulto y la mentira, y no solo contra Cathy Sáenz sino también con ella.

“A mí también me insulta y miente sobre mí. Él no asume que ya no trabaja en Latina o tal vez ya está en el proceso de asumir que todas las personas que él detestaba y que tenía vetadas como es mi caso, están en el canal. Porque a mí me tenía vetada: mientras él estuviese ahí, yo no podía entrar. Pero ya pasó su época y no lo asume”, aseveró.

ENFRENTAMIENTO

Recordemos que Cathy Sáenz denunció en medio del llanto que era víctima del ciberbullyng y amenazas de muerte. La también integrante de ‘Mujeres al mando’ denunció que Rodrigo González ‘Peluchín’ incitó el odio contra ella.

El enfrentamiento se inició porque ‘Peluchín’ tildó a Cathy Sáenz de “corriente” por haberse quedado con el bouquet de Ana Siucho.