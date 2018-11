Milett Figueroa aclara que ya "no tiene que ver" con el mundo de la farándula

No quiere saber nada del mundo de la farándula. La ex chica 'reality' y ahora actriz, Milett Figueroa , declaró que ya no tiene que ver con el mundo que la hizo famosa.

En declaraciones al programa 'Válgame Dios', la modelo indicó que no declarará sobre los personajes de la farándula, como su ex pareja Patricio Quiñones, porque ella ya no pertenece a ese mundo.

"Yo los respeto mucho chicos, pero ahora yo me dedico a algo que no tiene que ver con la farándula y así quiera, no tenemos ningún tipo de relación ", declaró Milett.

Las contundentes declaraciones de Milett se dieron tras ser consultada por Michela Elías, quien estaría saliendo con Patricio Quiñones. La ahora actriz, ante la insistencia de Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, solo atinó a calificar de "buena chica" a la participante de Combate.

Finalmente, Figueroa comentó que se encuentra tranquila en el mundo de la actuación y que no tiene por qué hablar de su ex pareja.