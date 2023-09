No se guardó nada. Milena Zárate fiel a su estilo no dudó en responder a Pilar Gasca , luego de que la tildara de “enferma y venenosa”. Ante ello, la cantante colombiana aseguró que nunca lanzó calificativos en contra de ella, pese a que nunca le cayó bien desde que estuvo con Edwin Sierra .

La hermana de Greissy Ortega se presentó en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre el comunicado que le dedicó Pilar Gasca, donde la califica de “víbora”.

La colombiana soltó risas y aseguró que no entiende por qué la ex de Edwin Sierra está obsesionada con ella. “Yo ando sin presidenta del club de fans, ya que ella sabe más de mi vida que yo entonces, como es barata, como es gratis, la voy a contratar (...) Yo quisiera saber a qué tiene que venir esto, así yo me haga recorrido a todo el Perú, cuál es el problema de ella. ¿Por qué?”, dijo Milena.

La cantante remarcó que para lanzar este tipo de acusaciones debe tener pruebas. “Me gustaría que saquen un solo insulto que yo le he hecho a esta fan, a diferencia de ella conmigo, yo en verdad no llego a ese vocabulario. Yo te digo la verdad, yo nunca he tenido un calificativo con ella”, mencionó.

Milena reconoce que le cae mal Pilar Gasca desde que publicó documentos de la conciliación que ella tuvo con el comediante. “Toda la silicona que tiene le ha migrado al cerebro. Aquí uno no se gana las cosas gratis. Yo sí la detesto, me cae mal, porque desde el momento en el que se metió con Edwin se volvió su abogada y se tomó la atribución de sacar documentos firmados que yo tenía con él. En segundo lugar; se metió con mi hija”, manifestó.

