Milena Warthon continúa abriéndose paso en la industria musical y luego de su exitosa participación en el Festival Internacional Viña del Mar y regresar al país con una Gaviota de Plata, la cantante acaba de lanzar su primer disco titulado ‘Pop Andino’, álbum que asegura marcará una nueva etapa en su carrera artística.

Perú21 conversó con la artista en el Día de la Canción Andina y nos contó qué tan complicado ha sido impulsar su carrera frente a una juventud a la que parecen atraerle otros géneros urbanos, quizás más modernos o internacionales.

La cantante de 23 años también cuenta cómo fue trabajar con Eva Ayllón, Renata Flores y Amanda Portales en su primer álbum, y además aclara cuál es su postura sobre las declaraciones de Diana Montes, directora de los Premios Heat, quien señaló que si los artistas peruanos continúan haciendo covers nunca se van a internacionalizar.

— Milena a tu corta edad ya empezaste a cosechar éxitos ¿qué tan difícil ha sido impulsar tu carrera artística, llegar a Viña del Mar y regresar al país con una Gaviota de plata?

En realidad, hacer música aquí en el Perú es bastante complicado, más que nada porque es una carrera cara y todavía no hay una industria consolidada. Yo vengo de una familia que no tiene mucho que ver con la industria musical, entonces realmente hemos empezado de cero, cometiendo incluso equivocaciones y todo. Esto hizo que no nos fuéramos por el camino tradicional, que nos arriesguemos, en cambio, a hacer cosas nuevas. Tal vez eso ha logrado que mi proyecto resalte. Yo diría que es complicado, pero no solo para mí, es complicado para todos.

— Muchos tienen curiosidad por lo que hiciste con los US$ 28.000 dólares que ganaste en el festival chileno...

Invertir en este disco. Yo estoy muy agradecida con el apoyo que recibo de mi público, ha sido hermoso poder viajar a Viña del Mar, poder representar al Perú. Con esa experiencia siento que he aprendido muchísimo.

Milena Warthon y la Gaviota de Plata que ganó en Viña del Mar (Foto: @milenawarthon)

— Como artista de pop andino ¿cómo se hace para desarrollar una carrera en tiempos donde el reggaetón y otros géneros atraen a públicos más numerosos?

Bueno en realidad el reggaetón está de moda hace bastante tiempo y antes había otros ritmos que también eran trending (tendencia), pero creo que existe público para todos. Obviamente hay géneros que destacan más, pero eso no quiere decir que un proyecto distinto no puede destacar. A veces, dentro de lo mismo, la gente busca algo distinto y creo que es lo que ha pasado conmigo. Como repito, hacer música en general, sea reggaetón o digamos que pop andino, es difícil en este país, así que todos tienen mérito.

— ¿Sientes que vas a comenzar una nueva etapa con tu primer disco?

Sin duda va a marcar una nueva etapa porque significa terminar de consolidar el proyecto y el mensaje de estos cinco años, al menos de estos últimos dos años y medio, desde que saqué ‘Agua de mar’ que creo que ha tenido una gran aceptación. Y es bastante emotivo y a la vez me abre puertas para seguir explorando, ya terminé esta nueva etapa y llega ahora el momento de explorar nuevas temáticas y nuevos sonidos.

— Eva Ayllón, Renata Flores y Amanda Portales tienen una participación en tu disco. ¿Cómo fue trabajar con ellas?

Las tres me han apoyado con todas las ideas locas, cómo Amanda Portales que hace la voz de la ‘Pachamama’ en mi canción: ella es un icono de la música andina y para mí es un honor que participe en mi disco. En el caso de Eva Ayllón, cantando un ritmo que normalmente no la hemos escuchado cantar, y Renata dando lo mejor de sí. A ella la conocí hace un par años en un trabajo publicitario y es super linda y talentosa, nos hemos vuelto grandes amigas.

— ¿Vamos a verte haciendo más colaboraciones?

Sin duda me van a oír haciendo más colaboraciones, tengo a muchas artistas nacionales en mente, pero también estoy viendo artistas de fuera para poder seguir ampliando mi público, como ya lo hice con la agrupación boliviana Chila Jatun. Podrían ser artistas de Chile o Argentina también... la idea es ir exponiendo mi música a lo largo de toda Latinoamérica.

— La Directora de los Premios Heat ha señalado que mientras los cantantes peruanos hagan covers, nunca se van a internacionalizar ¿qué opinas?

Yo creo que los covers son un buen inicio para cualquier proyecto porque es una manera en la cual se puede llegar al público.

— También has hecho covers…

Es un proceso por el cual yo también he pasado. Pero sin duda, según mi experiencia y aprendizaje, la lírica propia puede cambiarlo todo. Desde que empecé a cantar mis propias canciones, mi mensaje alcanzó más poder y ganó mayor potencia. Hay muchos artistas y grupos que se han hecho exitosos con covers y canciones que son antiquísimas, pero que las nuevas generaciones piensan que son canciones inéditas debido a sus arreglos maravillosos. Yo creo que cada artista tiene su proceso y no hay que invalidar ninguno.

— ¿Cómo te ves en cinco años?

Haciendo música, espero, con un par de discos más y haber podido viajar mucho con mi arte. Creo que eso es lo que más me llena el corazón: poder subirme a los escenario, disfrutar de mi trabajo y vivir de esto, que es el sueño de cualquier artista en el Perú.